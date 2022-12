Joven le pide a su mejor amiga un día antes de su matrimonio que huyera: ¿Cuál fue el motivo?

Una boda debería ser el momento más importante de una pareja. Sin embargo, una psicóloga de Nueva York no estaba muy feliz por casarse, por lo que su mejor amigo intentó convencerla de que huyera.

Su familia estaba en contra de su relación

Sarah Gundle contó, a través del portal Insider, que había conocido a su pareja cuando tenía 30 años y aunque era un gran hombre, no era del agrado de su familia.

“Nadie entendió mi elección de esposo, ni mi familia, ni mis amigos, ni siquiera un mentor de la escuela de posgrado, quien objetó cortésmente después de que los presentara: ‘Bueno, lo importante es que lo ames’. Para ellos era obvio que éramos personas completamente diferentes”, escribió la profesional.

No obstante, ella aceptó que no compartían los mismos intereses y nunca llegaron a ser amigos. “Como psicóloga, pasé mi vida investigando los mundos internos de las personas, mientras que él, un analista financiero, vivía completamente en el mundo externo y tenía poca curiosidad por su psique o por la mía”.

Su mejor amigo intentó convencerla de huir

Sarah empezó a sentirse muy ansiosa a pocos días de la boda y decidió ir a casa de su amigo Eithan para que le ayudara a tranquilizarse.

“Una noche, al encontrarme en la puerta con una caja de pañuelos en la mano, me dijo: ‘Sarah, te conozco desde hace 16 años. Te das cuenta de que te he visto llorar más en el último mes que en todos los otros años. ¿Qué estás haciendo?’”, contó la psicóloga.

Un día antes de la boda, durante el ensayo, su amigo se acercó una vez más para intentar convencerla.

“Él no te conoce. Voy y alquilo un coche y nos vamos. No es demasiado tarde. No tienes que seguir con esto”.

Aunque su mejor amigo se lo advirtió, Sarah decidió seguir con los planes de boda. Años después, Sarah le envió un correo a su amigo, dónde aseguraba que debió haberlo escuchado. Según comentó, su matrimonio solo duró seis años y se sintió sola la mayor parte del tiempo.

“Eitan y yo todavía estamos cerca, su amorosa y valiente honestidad todavía me guía, la diferencia es que ahora, cuando me dice algo sobre lo que estoy haciendo, siempre lo escucho”, finalizó la profesional.