Joven le pide matrimonio a su pareja en Año Nuevo y pasa momento incómodo: “Es simple, sí o no”

El matrimonio es un paso muy importante para cualquier pareja. Por ello, la propuesta siempre se hace en el lugar y momento oportuno para evitar momentos incómodos.

Lamentablemente, estos puntos no fueron considerados por un joven, pues la reacción de su novia no fue la esperada y, para colmo de males, se hizo viral en las redes sociales. ¿Qué sucedió? Acá te lo contamos.

Una propuesta de matrimonio incómoda

Cass (@caesthetically), una usuaria de TikTok, estuvo en una fiesta de Año Nuevo en un edificio de Nueva York (Estados Unidos) y presenció -en primera fila- una propuesta de matrimonio.

“Oh, Dios mío, pararon la fiesta entera para que este chico pida la mano y la chica no lo entendía”, comentó la tiktoker antes de mostrar a una mujer, vestida de blanco, siendo llevada al escenario donde le esperaba su novio.

El joven, con micrófono en mano, le declaró el amor que sentía por la muchacha y le pidió al frente de todos casarse con él. “Estoy locamente enamorado de ti, eres el amor de mi vida, y me harías el hombre más feliz del mundo si aceptas casarte conmigo”, dijo el galán antes de mostrarle el anillo.

Pero, lejos de mostrarse feliz o emocionada, la mujer se mostró completamente incómoda. “De verdad, pensé que iba a decir que no”, comentó la usuaria antes las imágenes.

Al no tener una respuesta, el novio empezó a sentirse igual de incómodo y mencionó. “Es tan simple como decir sí o no”.

Ante esto, la mujer sonrió y respondió un dudoso “sí”. Esto pareció aliviar a su pareja, quien le puso el anillo y cerró la propuesta con un apasionado beso.

Los usuarios quedaron sorprendidos

Sin embargo, los usuarios quedaron sorprendidos al ver lo que pasó después. Cass mostró que la pareja empezó a discutir ni bien bajaron del escenario. “Eso fue la cosa más incómoda que he presenciado”, comentó la tiktoker.

El video no tardó en hacerse viral y ahora cuenta con 4.5 millones de reproducciones. Asimismo, los internautas comentaron el momento. “Ven, por eso le dije a mi prometido cómo quería que fuera mi propuesta. En privado, en público o frente a la familia. Estas son preguntas importantes que hacer”, “Estoy seguro de que ella solo dijo ‘sí’ para no avergonzarlo... fue doloroso de ver, me siento mal por él”, “si alguien me hiciera eso, me mudaría de país”.

¿Se casarán o no?