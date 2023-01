Joven ayuda a su hermana a llenar su primera solicitud de empleo: "¿Quién es mi cónyuge? Ni esposo tengo"

Conseguir empleo no es algo tan fácil, es por ello que es recomendable pedir ayuda. Y ese es el caso de una joven quien le pidió a su hermana mayor que la oriente a llenar su primera solicitud de trabajo.

Ayudó a su hermana con la solicitud de empleo

La usuaria '@kaori.hm' es una joven mexicana quien se encontraba en búsqueda de una oportunidad laboral. Es por eso, que decidió pedirle ayuda a su hermana mayor para llenar una solicitud de empleo.

"'¿Tiene usted otros ingresos?' Pues cuando le pido a mi mamá de repente 5, 10 pesitos para las papas... ’¿Su cónyuge trabaja?' ¿Quién es mi cónyuge? Ni esposo tengo... '¿Vive en casa propia?' Bueno dice mi mamá que es mía, pero bueno...”, fueron las palabras de la joven al responder las preguntas de la solicitud.

"'¿Paga renta?' De repente me piden gasto... '¿Tiene automóvil?' No, mis papás se lo están peleando en el divorcio... ’¿Tiene deuda?' Ay, a mi abuelita le debo 30 pesos… ’¿Cuenta con una mensualmente?' No, yo creo que me los va a perdonar... ’¿Tiene seguro de vida?’ Ojalá”, finalizó.

El video de TikTok tiene hasta el momento 282 mil 'me gusta' y 1.7 millones de reproducciones. “Yo llenando mi primera solicitud”, “Mi día a día en los CV”, “A mí me pidieron hasta prueba de orina", son los mensajes que dejaron los internautas en el clip.