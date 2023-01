Joven le pide permiso a su mamá para viajar por Año Nuevo y su respuesta causa risas entre los usuarios: “Me voy con la bendición de Dios”

Muchas personas aprovechan el último día del año para viajar con sus amigos. Y para ello, en el caso de los más jóvenes, es necesario pedirle permiso a los padres.

Esto es precisamente lo que le sucedió a una señorita, quien pidió permiso de último minuto y desató una discusión con su madre.

El video del momento se hizo viral en TikTok y causó risas de los usuarios.

Joven le pidió permiso a su madre

Nadezhda Gocháv (@nadezhdagochav) compartió en su cuenta de TikTok la discusión que tuvo con su madre luego de solicitarle permiso para irse de viaje con sus amigos.

Al principio, Caro (la madre) le pide que vaya a hablar con su padre, pero ante tanta insistencia, empezó a preguntarle sobre los detalles del viaje, negándole el permiso.

“Puede pasar cualquier cosa”, se escucha que le dice a su hija, quien rápidamente refutó: “¿Qué puede pasar? Yo voy con la bendición del Señor Dios”.

Ante esto, la madre dejó muy claro su posición sobre el viaje. “No, no vas bajo ninguna bendición del Señor Dios porque tú eres una mundana”, respondió tajante.

La joven de 28 años siguió insistiendo con el permiso, pero Caro decidió ignorarla totalmente. “Gracias Caro, yo pensé que eras diferente”, respondió Nadezhda, sumamente indignada.

La discusión generó las risas de los usuarios

El video de la discusión sorpresivamente se volvió viral y actualmente suma 929.5 mil reproducciones.

Si bien muchos usuarios se rieron de la situación, algunos se sintieron identificados.

“Y yo con 20 años yéndome a Máncora, le dije a mi mamá que me iba a Máncora, pero no le dije cuál”, “Todas las chicas representadas en este TikTok”, “Con 21 años solo me dieron permiso para viajar a 3 horas de donde vivo”, “Yo con 29 y sigo igual, ya que me dicen que hay peligros”, fueron algunas respuestas de los internautas.