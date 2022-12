Fanático de Cristiano Ronaldo llora tras eliminación de Portugal en el Mundial y su novia lo consuela

El Mundial Qatar 2022 ha dejado a cientos de hinchas con el corazón roto, sobre todo en los fans de Portugal y Cristiano Ronaldo, quienes no pudieron evitar manifestar su tristeza al ver el último partido de su ídolo en un Mundial.

Joven llora por Cristiano Ronaldo

Una usuaria de TikTok llamada Anita Aguilar (@anitaaguilar151) compartió la triste reacción de su hermano ante la derrota de Portugal.

“Último partido del mundial del Bicho (Cristiano Ronaldo)”, escribió en la descripción del video. Como se puede ver en las imágenes, el joven utilizó su camiseta de Portugal para apoyar a la selección de su ídolo. Finalmente, no pudo evitar llorar al ver al portugués salir del campo aguantando las lágrimas.

La escuadra de Portugal no pudo cambiar el resultado, por lo que los fans de Cristiano Ronaldo lamentaron que la estrella solo pudiera jugar los 40 minutos del segundo tiempo y que fuera eliminado de lo que sería su último Mundial.

Usuarios muestran su apoyo

El video compartido en TikTok no tardó en hacerse viral, pues consiguió 443 mil reproducciones en un par de días. Asimismo, cientos de usuarios se sintieron identificados con el muchacho y lamentaron que se haya dado la despedida del ‘Bicho’ de los Mundiales.

“Me duele hasta el alma verlo a Cristiano así, se me rompió el corazón, comparto tu dolor hermano”, “Todos estamos como él”, “No fue el único que lloró”, “El que no lloró es porque no tiene alma”, “Fue muy duro, aún no me lo creo”, fueron algunos comentarios.