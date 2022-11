Joven no trabaja, tiene una vida de lujos y se dedica a ver series con su perro gracias a su novio

Ser independiente significa hacerse cargo de las cuentas, pero en muchas ocasiones el dinero no alcanza para pagar el alquiler, la comida y otros servicios. Esta es una preocupación para muchos, pero ya no para Summer Erica, una joven inglesa, quien ahora vive como rica gracias a su novio Biggs.

Con solo 27 años, Summer goza de todos los lujos y ya no necesita trabajar. Su única preocupación es ver series en Netflix con su perro Prince y pasar tiempo con su novio.

Disfruta de una vida llena de lujos

Summer mantuvo una relación a distancia con Biggs, quien actualmente tiene 30 años, y ha sido participante de Love Island. Su novio le ofreció darle una vida de lujos, pues tiene un trabajo de tiempo completo administrando distintas propiedades en todo el mundo. Con su empleo, gana el dinero suficiente para mantenerlos a ambos.

Summer decidió dejar su trabajo como maestra y quedarse todo el día en casa mientras ve televisión, pasa tiempo con su perro y, ocasionalmente, sube videos en TikTok narrando su rutina. También, hace blogs de moda y genera contenido para YouTube.

“Es el sueño de toda chica (…) Biggs y yo teníamos una relación a larga distancia. Mi alquiler era muy alto y tenía problemas en el trabajo, por lo que él se ofreció a cuidarme (...) Todo lo que tenía que hacer era mudarme a Escocia y nunca más tendría que preocuparme por el dinero o el estrés. Me mudé con él en junio de 2022 y no me arrepiento”, dijo en una entrevista a The Sun.

La exmaestra de primaria aclaró que, si tuviera que trabajar lo haría, pero ahora no ve la necesidad. Además, negó saber cuánto ganaba e invertía su novio Biggs en su casa.

Su estilo de vida llama la atención en redes

En su cuenta de TikTok @sumerica, la joven inglesa muestra que no todo el día se la pasa viendo series o películas, sino también cocina, lava, plancha y limpia todo su hogar.

Lejos de sentirse aburrida, Summer disfruta poder hacer lo que desea. “Lo que más me gusta de ser una novia que se queda en casa es poder hacer lo que me gusta cuando quiero. Me encanta leer y pasar horas en el salón haciéndome las uñas”, comentó.

En cuanto a su canal de YouTube, la joven confesó que ganaba 556 dólares al mes y el dinero lo utiliza para comprarse ropa o hacerse algún tratamiento de belleza.