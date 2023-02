Joven peruano enamoró con su nariz a su novia suiza: “A ella le gusta”

Como dicen cuando nos enamoramos lo hacemos con los ojos del alma y eso lo sabe bien una mujer suiza quien afirmó que su novio peruano la conquistó con su nariz.

Cibernautas reaccionaron al video en TikTok

La mencionada revelación causó gran risa entre miles de internautas, sin embargo, el novio respondió afirmando que “a ella le gusta”. Luego de eso, el entrevistador le dijo al muchacho que tenía una nariz muy bonita y que hasta le parecía "exótica".

Cabe recalcar, que el vídeo se encuentra en la cuenta @Polyrony y a las pocas horas se hizo viral en redes sociales. Hasta el momento tiene más de 200 mil reproducciones e infinidades de comentarios en donde los cibernautas no dudaron en opinar acerca de su popular simpatía.

“Estoy convencido de que Diosito se ha olvidado de mí”, Dios por qué me has abandonado”, “No todos tenemos las mismas oportunidades”, “Dios, ya no quiero ser tu mejor guerrero”, Ella lo mira con una carita de enamorada, qué linda”, fueron algunos de ellos.

Turista se tatuó mal el escudo del Perú

Por otro lado, en la misma cuenta se puede apreciar como la persona entrevista a un par de turistas que habían llegado al país, pero lo que llamó la atención fue que uno de ellos tenía el mapa del Perú en uno de sus brazos. Sin embargo, lo que generó gran controversia es que el tatuaje estaba mal hecho y a pesar de que el reportero le comento sobre lo sucedido a la muchacha, no le importó.

