Joven piden chaufa de 2 soles y se lo llevan en bolsita en marciano, con su ají de yapa: "Que buen servicio"

El arroz chaufa es uno de los platos fusión más populares del país. Muchos youtubers y tiktokers crean diversos contenidos realizados a él. Pero, lo que acaba de hacer un creador de contenidos sobrepasa todos los límites.

En un video publicado en TikTok, un joven mostró cómo es la presentación de un arroz chaufa de dos soles. El clip se hizo viral en las redes sociales y generó decenas de comentarios.

El negocio del arroz chaufa en bolsa

Joker peruano (@jokerperuano47), como se denomina un usuario de la red social china, compartió un video donde narra la presentación de un arroz chaufa de dos soles. Sí, como lees, ¡un arroz chaufa de 2 soles!

De acuerdo con el joven, su casera del chifa le entregó su platillo en una bolsa de marciano y, de yapa, una bolsa de ají. “Fui a comprar chaufa de dos soles y me dio. El peruano es creativo”, fue lo que dijo el muchacho en el vídeo.

En otra escena, se ve como el tiktoker empieza a comer su chaufa y levanta los pulgares en señal de que está bueno. La publicación dejó sorprendidos a cientos de internautas que no creían que existiera chaufa de ese precio.

Internautas comentaron el increíble vídeo

El video se volvió rápidamente viral, obteniendo más de 500 mil reproducciones en la plataforma de TikTok. Algunos internautas comentaron que no conocían un chifa donde brinden arroz chaufa de dos soles.

“Eso no es nada nuevo. En el colegio vendían chaufa de 1 sol en bolsa y bien servido”, “En mis tiempos estaba 0.20 en el kiosco del colegio, así en bolsita”, “Prácticamente te dio dos cucharadas de chaufa”, “Ese hack no me lo sabía, pero si me interesa”, “La pobreza no me va a vencer”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en el clip.