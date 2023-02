Joven que postuló 11 años logró ingresar a la universidad: “No es suerte, se llama constancia”

“El que persevera, alcanza” es una frase muy popular. Prueba de ello es un joven peruano, quien postuló a la misma universidad durante 11 años.

A través de una cuenta de TikTok (@robinamado), Baruch Alfonso Cáceres Ángeles confesó que estuvo estudiando en diversas academias para poder cumplir su sueño de estudiar ingeniería de minas en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Finalmente, este 2023 pudo alcanzar una vacante y fue felicitado por los usuarios.

Joven logró ingresar a la universidad

Baruch Alfonso contó que estuvo con su padre en la misma universidad para poder conocer los resultados. Cuando les dieron la increíble noticia, ambos se abrazaron y celebraron.

“Por parte de mi papá, (estuvo) muy feliz de que haya ingresado después de tanto tiempo, porque él es la persona que siempre me apoyó. Me decía que no baje los brazos. De tantas decepciones, de tantas caídas me decía que siga, que al inicio cuesta pero que más adelante se verán los frutos”, contó el ‘cachimbo’.

“Fuimos a la misma UNI para ver los resultados de manera presencial y esperar la noticia. Ahí estuvimos esperando y… se dio. Me dio un abrazo, lloramos, y me dio unas palabras de aliento de que nunca hay que darse por vencido y que la vida es así”, narró.

Fue felicitado en redes sociales

La Academia Aseuni, donde se preparó Baruch en los últimos años, lo felicitó a través de sus redes sociales por cumplir su sueño.

“Recibe un cordial saludo, Baruch Alfonso Cáceres Ángeles por tu ingreso a la Universidad Nacional de Ingeniería a la carrera de Ingeniería de Minas”, escribió la academia pre-universitaria en Facebook.

“¡Eres todo un guerrero y has demostrado que la constancia es una virtud extraordinaria! Compartimos con tu familia la emoción y orgullo de verte cumplir uno de tus más anhelados sueños futuro ingeniero. ¡Te deseamos muchos éxitos en tu desarrollo profesional!”, finalizó Aseuni.

Por su parte, usuarios en redes sociales también celebraron su logro: “No es suerte, se llama constancia”, “Todo el Perú celebra tu ingreso”, “El que la sigue la consigue”.