Joven queda decepcionado por no ver a Shakira en el Super Bowl 2023: “Yo me esperaba la del salpique”

El último domingo, Rihanna brindó un espectáculo de lujo en el Show del Medio Tiempo del Super Bowl 2023. Sin embargo, muchos televidentes quedaron a la espera de otros artistas, como es el caso de un joven, quien esperaba a Shakira para que interprete "Music Sessions #53".

¿Y la shakira wey?

Paquito (@paquideus) compartió su decepción en TikTok. El joven grabó una videoreacción tras ver el final de la Super Bowl 2023 junto a sus amigos.

En el material, el joven expresó estar esperando a la presentación de Shakira y que interpretara su nuevo éxito musical. Sin embargo, su sorpresa fue grande al notar la ausencia de la colombiana.



“¿Ya terminó?, ¿Y la Shakira wey?, yo ya me esperaba lo del salpique, lo de claramente, lo de la casio, wey no…”. Al final de sus interrogantes, con gran incomodidad, les pidió a sus compañeros que se retiren para dejarlo "dormir".

“Ya me voy a dormir, lo único que estábamos esperando (y no sale)”, finalizó el creador de contenido, terminando el vídeo.

Usuarios también esperaban a Shakira

El clip obtuvo más de 300 mil reproducciones en la plataforma china. Los seguidores del tiktoker, no dudaron en mostrar su apoyo, quienes compartieron su sentir hacia la colombiana.

“Ni sabía que hoy era el Super Bowl”, “Ame el: Ya si quieren pueden recoger sus cosas”, “Yo también la estaba esperando con mi familia”, “Ni que fuera final de fútbol”, “Nos engañaron”, "CLARA-mente no salió", "Esa música esta buena mientras no nos sal-pique a y clara-mente no salió la Shakira", fueron algunos de los comentarios de los internautas.