Joven queda último en el Fantasy Football y sus amigos lo obligan a tener una cita con un oso de peluche: "Retírate"

El NFL (Fantasy Football) es cada vez más popular, y es por ello que muchos se toman enserio la derrota. Tal como le sucedió a un joven, quien quedó de último en una plataforma de juegos y como castigo, le tocó tener una cita con un oso gigante de peluche.

Amigos obligan a joven a sentarse con un oso gigante

Rodrigo (@Rorroleal_) compartió el castigo que su amigo tuvo que cumplir tras perder una liga de fútbol. "Mi amigo quedo en ultimo lugar de la liga de fantasy football, el castigo era tener una cita dos horas sin celular con un oso de peluche" explicó mediante la voz artificial de TikTok.



En las imágenes, se pudieron apreciar escenas del joven con el oso, mientras que sus amigos lo observaban desde otra mesa lejana. Posteriormente, los comensales comenzaron a reaccionar al pensar que había sido plantado.

Rodrigo también indicó que le enviaron un pastel de cumpleaños, haciendo que el personal del restaurante le cantara 'Las Mañanitas'. Finalmente, mostró una fotografía de su amigo en estado de aburrimiento con el mensaje "No pierdan en Fantasy Football compañeros".

Fanáticos de Fantasy Football reaccionan al video

El material no tardó en viralizarse en la plataforma china, llegando a las 800 mil visualizaciones y recibiendo centenares de comentarios.

"Solo quiero ser uno de ellos, sentarme con ellos, beber algo y hablar de cualquier cosa", "¿Esos son amigos? los mejores amigos", "¡Esos son amigos car**o", "No llegó la novia", "No sé que era más importante, el título de campeón o no quedar al último" fueron algunas reacciones.