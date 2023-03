Docente es elogiado por dejar que su alumna lleve a su hijo a clases y calificar sus dibujos: "¡Admirable!"

Diversos profesores se ganan el respeto y el cariño de sus alumnos por su manera de enseñar y su calidad humana. Una joven estudiante de Derecho agradeció a su maestro por dejarla ingresar a su clase con su bebé. El gesto fue halagado por miles de cibernautas.

¡Un profesor fenomenal!

La usuaria de TikTok (@adarely_po) mostró cómo su docente universitario calificó los dibujos realizados por su hijo en el salón de clases. La muchacha agradeció a su profesor por aceptar que su bebé la acompañe, pues no tiene con quien dejarlo en casa.

Lee también: Profesor de la UNI se vuelve viral por jalar a alumno que no puso su nombre en trabajo

En el video se puede apreciar al menor enseñarle el dibujo al profesor, mientras que este le da consejos de la ‘obra de arte’. El tierno momento generó miles de reacciones en los usuarios de TikTok.

Aplausos para el ‘profe’

El clip, publicado hace cuatro días, fue un ‘boom’ en la plataforma de TikTok, haciéndose tendencia en cuestión de horas. Actualmente, el video ostenta más de 29 millones de visualizaciones. Asimismo, cuenta con más de 19 mil comentarios y más de 5 millones de 'me gusta'.

“Es admirable lo que este profesor hace”, “Mi hijito también me acompañaba a la universidad y no hay mejor satisfacción que te vean culminar la carrera”, “Yo tengo un profesor que de broma hace preguntas que no sabemos responder, y al hijo de una compañera siempre le da la respuesta para que él conteste”, “Tu bebé está aprendiendo Derecho y la mía Medicina”, “Se merece el mundo entero este profesor”, son algunos de los comentarios del video.

Un amor de docente

En otro video publicado por la misma joven, se puede ver el clip con el audio original. En las imágenes se pudo escuchar algunas de las recomendaciones del profesor para el dibujo del menor.

Lee también: ¡Un puntito más! Estudiante desesperado por aprobar le baila a su maestra de literatura [VIDEO]

Cabe mencionar que también se puede apreciar a la alumna conmovida por la escena que está grabando. El video, hasta ahora, ha alcanzado más de 850 mil reproducciones.