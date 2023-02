Joven se vuelve viral al imitar a su madre en época escolar: “Me convertí en señora"

El inicio de clases está a la vuelta de la esquina. Por ello, un joven no tuvo mejor idea que imitar a su mamá cuando estaba en la época de colegio.

La escena se hizo viral en las redes sociales y generó decenas de comentario.

Madres forrando cuadernos

Luis Fernando Sarabia (@luisfer.sarabia), una usuaria de TikTok, compartió un video donde interpretó a su madre en época de inicio de clases.

La escena comenzó con el tikoker quejándose de la cantidad y variedad de cuadernos de colores que debe forrar. "Todos los años lo mismo, forrar y forrar y forrar los cuadernos. Ya quiero que crezcan para que se forren sus cuadernos”, interpretaba el joven.

Luego, conversó con un niño (parte de su sketch) indicando que debe cuidar los útiles que le ha comprado. “Mañana vas a ir a clases. Este lapicero rojo y azul los vas a utilizar, y tiene que durarte todo el bimestre. Este estuche geométrico lo voy a contar todos los días. No quiero que se pierda ni un color", continuó.

Seguidores se identificaron con la “madre”

El video se volvió rápidamente viral, obteniendo más de 2 millones de reproducciones en la plataforma de TikTok. Los seguidores comentaron que la escena les hizo recordar su niñez, ya que la mayoría de las madres tenían el mismo discurso. Asimismo, algunas chicas escribieron que se han convertido en ese tipo de madres.

"Me hizo recordar mi infancia", “Mi mamá compró todos los cuadernos de los colores para no tener que forrar”, “No puedo creer que me convertí en esa señora”, “Yo perdía mis bolígrafos en la primera clase”, “Mi mamá no me dejaba ni prestar el borrador”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en el clip.