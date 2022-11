Joven tumba a vendedora de un pelotazo en vez de tirar una pila de latas [VIDEO]

El ingenio y creatividad de los comerciantes ambulantes no tiene límites. Sin embargo, no todo es perfecto. Una señora, que tiene como negocio el juego de derribar la torre de latas, recibió un pelotazo de una persona que no calculó muy bien su fuerza.

La escena se hizo viral en las redes sociales y generó cientos de comentarios.

El fútbol no es su fuerte

El usuario '@crysmael.99' planeaba pasar una noche tranquila por las calles de Lima. Durante su paseo, vio algo que terminó de llamarle la atención: un nuevo juego creado por una comerciante ambulante.

Su curiosidad le hizo preguntar a la vendedora de qué se trataba. Ella explicó que lo único que tenía que hacer era derrumbar las latas con una pelota para ganarse un premio.

Lee también: Perrito trepa las rejas de su casa para escaparse y se hace viral en redes sociales

Luego de conocer las reglas, el muchacho quiso probar suerte. Así, uno de sus amigos empezó a grabar la escena para que quede grabada para la posteridad. Sin embargo, las cosas no salieron bien, pues el pelotazo le cayó a la señora. "Te dije no tan fuerte", exclamó la señora.

Horas más tarde, subió el video a TikTok y ya cuenta con 17 mil visualizaciones y más de mil 'me gusta'.