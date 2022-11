Joven tuvo cita con hombre con arresto domiciliario por tráfico de drogas y se casaron al poco tiempo

Las historias de amor en las redes sociales y plataformas de citas pueden sorprender a más de uno. De acuerdo con Daily Star, una pareja tuvo su primera cita bajo arresto domiciliario debido a que uno de ellos era acusado de tráfico ilícito de drogas.

La historia de amor que sorprende las redes sociales

La historia tiene como protagonista a On Mekahel y Dave Cederberg. El primero le contó al medio que optó por usar Tinder en el 2018 debido a una ruptura amorosa.

El modelo y también diseñador de modas oriundo de Israel, confesó que quedó impactado por la apariencia física de Dave. Por ello, decidió hacer match para conocerlo un poco más y tener una cita sin imaginar lo que se venía después.

"Me sorprendió cuando me lo dijo, pero me di cuenta de que no todas las historias de amor son tradicionales y nuestra primera cita fue en su departamento bajo arresto domiciliario", contó On cuando Dave le dijo el motivo de su arresto: posesión de marihuana.

A pesar de dicho antecedente, On no dudó en la confianza y en los sentimientos de su nuevo amigo y decidió apoyarlo. “Las personas cometen errores y crecen a partir de ellos y todos merecen una segunda oportunidad. Además, solo era hierba. Era la mejor persona que he conocido y el más amable", confesó.

En dicha cita, On confesó que gastó 80 dólares en Uber (taxi por aplicativo) para llegar a su destino, aunque la inversión valió la pena.

Viven su historia de amor

Tras el cumplimiento de su pena, la pareja vive feliz en un departamento en Los Ángeles, Estados Unidos. Luego de unos meses, ambos contrajeron matrimonio. "Espero que ayude a las personas a seguir sus corazones y darles la oportunidad de definirse en el presente antes de que usemos las historias de su pasado para juzgarlos. Y también para abrir la mente y el corazón a diferentes posibilidades", subrayó.

Finalmente, On Mekahel aseguró que no fue fácil explicarle a su familia sobre su relación con un extraficante de drogas, pero que el amor hacia él pudo romper los prejuicios.

"No fue fácil contarle a mi familia sobre el pasado de Dave y no dije nada al principio. Estaba esperando que ellos se enamoraran de él primero. Además, la visión que tenía el mundo de la marihuana estaba cambiando, por lo que no era una historia tan difícil de contar como parecía al principio", acotó.