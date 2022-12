Joven va a buscar su pelota en el cementerio y no vuelve a salir

Un misterioso caso mantiene preocupada a la comunidad de San Carlos, en Mendoza. Desde el pasado 23 de diciembre, un adolescente de 15 años desapareció luego de ingresar al cementerio de Eugenio Bustos.

La desaparición de 'Chucky'

El extraño suceso ocurrió en la esquina de las calles Capitán Cobos y Libertad. Un amigo del menor conocido como 'Chucky' fue quien hizo un llamado de auxilio al 911.

Al parecer, este entró al cementerio para buscar su pelota y luego se escucharon una serie de gritos. La última vez que fue visto traía puesto ropa oscura y una pelota de igual color.

Habló el principal testigo

De acuerdo con el testigo, que se trataría de un compañero de 'Chucky', ellos estaban jugando fútbol cuando la pelota cayó dentro del cementerio. Al haber sido el responsable de que el balón cayera del otro lado, el desaparecido se ofreció a buscarla y saltó la pared de dos metros.

Fue entonces cuando escucharon algunos gritos y no supieron más sobre su paradero. Ante la demora, sus amigos y familiares decidieron llamar a la policía. Según los agentes, en ese momento no había cuidadores en el lugar y, al revisar el cementerio, no encontraron algún indicio del paradero del joven.