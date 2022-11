Joven va a restaurante y mesera que la atiende es su excompañera de colegio que le hacía bullying

Una joven vivió un peculiar momento al acudir a un restaurante y encontrarse con la persona que le hizo bullying en toda la época del colegio. A través de un video de TikTok, la usuaria contó a sus seguidores la reacción que tuvo al ver a su acosadora y su respuesta se volvió viral en la red social.

Un encuentro inesperado

Los años de la escuela son para muchos una época especial de lindos recuerdos, pero para otros es una experiencia que no desearían repetir. Sobre todo, en el caso de chicos que fueron víctimas de bullying.

Esto mismo le pasó a Bell Marie, una joven estadounidense que fue acosada en su época escolar.

Para sorpresa suya, Bell acudió a un local de la cadena Red Robin donde pidió unos aperitivos sin imaginar que la mesera que la atendería sería su exacosadora.

Aunque los años pasaron, la muchacha no podía olvidar la cara de la persona que le hacía bullying, por lo que cuando la vio la causó gran impresión.

La mesera le trajo su pedido y al parecer no cruzaron palabra alguna. Sin embargo, la estadounidense decidió compartir un video de su experiencia en TikTok donde se encuentra con el usuario de @teeenymaria.

Inmediatamente, su historia dio la vuelta al mundo y generó cientos de comentarios.

La revancha

En el video publicado en su red social se puede ver a Bell Marie sonriendo en la cámara describiendo en el clip el inesperado encuentro que tuvo con la persona que se burlaba de ella en el colegio.

Sin embargo, los cibernautas nunca esperaron la reacción que tendría la protagonista de la historia quien decidió cobrarse su ‘revancha’ por lo sucedido años atrás.

“La dejé sin propina”, aseguró la tiktoker provocando miles de reacciones.

“¡Karma, me encanta!”, “Actúa como si ni siquiera supieras quién es ella. Estás mejor y sigues adelante”, “Bellísimo”, “Mi mesero fue alguien que me hizo llorar mientras crecía. Se lo recordé y me pagó la comida”, “Yo hubiera dejado un centavo y le decía ‘te hubiera dejado los otros 9.99 si hubieras sido buena conmigo en la escuela’”, fueron algunos de los comentarios en la red social.