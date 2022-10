Pareja le da generosa propina a mesera luego que pasara un mal rato con comensales que querían comer gratis

Hay muchos gestos que destacan en Internet. Uno de ellos tuvo como protagonistas a una pareja que había ido a comer a un restaurante en Estados Unidos, pero vieron como una de las meseras no la paso nada bien gracias a un grupo de muchachos.

La joven parecía que se iría con un mal recuerdo a su casa, pero los esposos decidieron que le dejarían una generosa propina para que pueda olvidar el mal momento que vivió. El video fue subido a TikTok y ya es uno de los virales de la semana.

Le alegraron el día

Normarie y Samir son una pareja influencer que suele publicar contenidos en Instagram y TikTok. Un día, decidieron ir a cenar a un restaurante en Estados Unidos para relajarse un rato, sin presagiar lo que iba a suceder. En una de las mesas contiguas, un grupo de muchachos estaba maltratando a una de las meseras porque ella no les permitía "comer gratis"

"Vamos a darle 30 dólares. Solamente para que le dieran la comida gratis, hicieron todo un show y pobrecita la mesera que se quedó sin propina", fue lo que dijo Samir, quien se mostró algo triste por la situación de cual fue testigo.

La pareja espero hasta que la trabajadora terminará de atender a los comensales y cuando se dirigió hacia ellos, Samir le entregó los 30 dólares como propina. La chica no podía creerlo y fue entonces que el hombre se acercó para decirle unas cuantas palabras: "No dejes que esto te dañe la noche. Esas personas no valen la pena".

La reacción de la mesera fue de total agradecimiento y fue subida a las redes de la pareja. Su clip en TikTok ya cuenta con 2.5 millones de visualizaciones.

@normarie.y.samir No podíamos quedarnos sin hacer nada ante esa situación incómoda🥺 hay que aprender a sembrar granitos de bendición para otras personas🧡