Jóvenes lanzan baldes y globos de agua a combi por carnavales: “Prefiero eso a que me roben”

Los carnavales son una tradición en Perú, y suelen estar acompañados de mucha agua y pintura. Una gran prueba de esto se registró en un reciente video de TikTok, donde se vio cómo unos jóvenes arrojaron baldes y globos de agua a una combi.

El gracioso momento se hizo viral en las redes sociales y generó decenas de comentarios a favor y en contra.

Quedaron mojaditos

La cuenta de TikTok @mazeta2524 compartió un clip en el que se pudo ver a unos jóvenes lanzando baldes y globos de agua a una combi en movimiento, como parte de las celebraciones por carnavales.

“Y como es el carnaval en tu barrio… mi rico Callao”, se lee en la descripción del clip, el cual muestra a un joven echando un enorme balde de agua contra la parte delantera de una combi. Además, los otros muchachos 'bombardearon' el vehículo con globos de agua.

Tras ser víctima del ataque de carnavales, el chofer de la combi decidió acelerar el paso para escapar del lugar. De acuerdo con las imágenes, un gran número de pasajeros de la combi habrían sido mojados por la ofensiva de los jóvenes.

También quieren jugar carnavales

La curiosa escena fue captada y difundida a través de la plataforma de TikTok, donde alcanzó más de un millón de visualizaciones. El clip también cuenta con más de 65 mil me gusta y más de mil comentarios.

“Prefiero eso a que me roben”, “Un día me mojaron cuando estaba camino a mi trabajo, tuve que sentarme en una banca para secarme con el sol”, “Y eso que no son como antes, daba miedo salir”, “En este calor, se agradece”, fueron algunas de las reacciones más llamativas.