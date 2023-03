Jóvenes sorprenden a su amigo al regalarle un cojín con la cara de su ex: “Sé que aún la extraña mucho”

Los jóvenes confesaron que sabían que su amigo no supera a su ex y por eso decidieron regalarle la almohada con su cara.

Los regalos de cumpleaños demuestran el cariño y aprecio que las personas tienen hacía el homenajeado. Sin embargo, un reciente vídeo de TikTok demuestra que no todos los presentes son por una buena causa.

Amigos o enemigos

La cuenta de TikTok (@ositogluglu) compartió un vídeo donde se ve a dos jóvenes revelando el “inolvidable” regalo que le harían a su amigo.

De acuerdo con las imágenes, los chicos habían mandado a hacer un cojín con la cara de la exnovia de su cumpleañero.

Luego de que acercaron la almohada a la cámara, los muchachos se dispusieron a buscar una bolsa en la cual meter el regalo. En el clip se vio como probaron varios empaques, pero solo uno fue el indicado para el cojín.

En otras escenas grabaron al cumpleañero llegando al punto de encuentro y al juntarse, empezaron con la entrega del regalo. Mientras abría la bolsa, el muchacho lucía feliz de recibir un presente de sus amigos.

Sin embargo, su expresión cambió al ver la cara de su ex en el cojín, y terminó riéndose de la situación. El joven que dio la ingeniosa idea confesó que sabía que su amigo extrañaba a su ex, por eso le dio esa almohada.

Usuarios dejaron divertidos mensajes

El video se volvió rápidamente viral, obteniendo más de 200 mil reproducciones en la plataforma de TikTok. Los internautas quedaron sorprendidos de la creatividad de los amigos.

“Fuera de broma si se veía feliz”, “La ex viendo el video: ‘Aún me ama, a reconciliarse’”, “Diría que no les den ideas a mis amigos, pero no se acuerdan de mi cumpleaños”, “Le regalaré uno de esos a mis amigos”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en el clip.