Jóvenes usaron pañales para no ir al baño durante el concierto de Dua Lipa

Dua Lipa conquistó el corazón de miles de fans en su último concierto en México. Algunos asistentes tuvieron que hacer algunos sacrificios para disfrutar del show, como fue el caso de una pareja que decidió comprar pañales para no perder su sitio en el concierto de la cantante británica.

Usaron pañales para el concierto de Dua Lipa

A través de su cuenta de TikTok, Jiram García (@jiramgarciar) compartió la idea que se le ocurrió con su amiga para no perderse ningún detalle del concierto y no tener que recorrer un largo camino hacia los baños durante el show de Dua Lipa.

La pareja de amigos compró pañales para adultos y los utilizaron en el show. “Nos pusimos pañales para ver a Dua Lipa. Primera vez usando pañal para no perder nuestro lugar”, se pudo leer en la descripción de la publicación.

En las imágenes se puede ver cómo los jóvenes tenían puestos sus pañales para adulto, bebieron cerveza y disfrutaron del concierto sin preocuparse de tener que ir al baño.





Un gran consejo para los usuarios

Por supuesto, esta idea se convirtió en viral en la plataforma china. Hasta el momento, el video ya cuenta con 3.1 millones de reproducciones. Además, alcanzó los 250 mil me gustas y generó más de 2.500 comentarios.

Y es que muchos usuarios celebraron la creatividad de los jóvenes y aseguraron que lo tendrían en cuenta para el próximo concierto que les toque asistir.

“Yo pensando como orinar para el concierto de Guns N’ Roses, creo que lo haré”, “Excelente, buen tip”, ”Que buena idea, nunca lo pensé”, “Lo haré para el concierto de Daddy Yankee”, “¿Si lo recomiendan?, porque yo también lo he pensado seriamente”, “Yo pensé hacer lo mismo al ir a ver a Coldplay jajaja pero se me olvidó”, “¿Cómo no se me ocurrió antes?”, escribieron algunos usuarios.