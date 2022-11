Juan Tomás Martín, el vendedor ambulante que se hizo famoso por imitar a Lionel Messi

La vida te puede cambiar por el hecho de parecerte a alguien famoso. Este es el caso de Juan Tomás Martín, cuya vida -desde el 2013- ha cambiado radicalmente por su enorme parecido al jugador Lionel Messi.

De vendedor ambulante a imitar a Lionel Messi

Según informó el medio Clarín, Juan era un vendedor de perfumes de imitación en el año 2013 y su fama comienza a darse cuando la gente pensaba que era Lionel Messi. Cabe recordar que, para esos años, la figura del jugador comenzó a crecer estrepitosamente y comenzó a hacerse conocido en todo el mundo.

Lee también: Se tatúa a Lionel Messi como campeón del mundo y las redes lo llaman “mufa”

Al principio, no le daba mucha importancia y lo tomaba como una anécdota. Incluso, no sabía quién era Messi. Pero, con el tiempo, se dio cuenta que podía sacarle provecho a su parecido: “Yo no sabía quién era. En aquel momento estudiaba Psicología y lo dejaba pasar, pero mucho tiempo después, en 2012, empezó a ser cosa de todos los días. Incluso me pedían que hiciera algo con esto”.

Comentó que su parecido lo ha hecho conseguir trabajos en comerciales publicitarios y hasta pudo ir al mundial de Rusia: “Vienen al negocio a sacarse fotos o en la calle también me piden. Esto me hizo grabar comerciales en Brasil, viajar cinco veces a Barcelona por trabajo, conocer playas, Italia. Incluso fui al Mundial de Rusia”.

Lee también: Hijo de Residente se emociona al ver a Lionel Messi

Eso sí, dejó en claro que de esto no puede vivir y que el dinero que gana lo invierte en su negocio: “Me siguen llamando de casamientos o cumpleaños de 15, pero ya no los hago. Solo acepto eventos grandes en donde me paguen bien. Puedo llegar a pedir $70 mil (445 dólares) por ir a uno, más los viáticos. ¿Qué hago con el dinero? Lo invierto en el negocio familiar”

Juan confesó que le gustaría conocer a Messi

Finalmente, comentó que no ha tenido la oportunidad de conocer a Messi, pero que sí le gustaría hacerlo: “Jamás hablé con él, aunque me encantaría hacerlo. Porque más allá de lo que se ve, y de lo extraordinario que es jugando al fútbol, aprendería mucho de él”.