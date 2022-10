Kara Robinson, la mujer que escapó de las garras de un asesino serial a los 15 años y que ayudó a capturar

Kara Robinson vivió el 24 de junio de 2002 un hecho que cambiaría por completo su vida. A los 15 años fue secuestrada por un asesino serial quien la mantuvo en cautiverio por 18 horas. La entonces adolescente ideó un plan para poder escapar de un trágico destino.

El secuestro de Kara Robinson

La historia de Kara Robinson impactó a los Estados Unidos. La jovencita había planeado pasar un día en el lago junto a Chris, su novio, y mejor amiga, Heather. Pero, antes de irse, la madre de Heather les encargó que rieguen las plantas del jardín.

Robinson se ofreció sin imaginar que estaba a punto de toparse con un asesino serial. Cuando cumplía el mandado, un sujeto apareció en un carro Pontiac Transam color verde oscuro.

El hombre, de aspecto pulcro, tenía varias revistas en la mano y le preguntó si sus padres estaban en casa. Cuando la adolescente le dijo que no era su casa y que no había nadie el individuo se le acercó para entregarle las revistas con amabilidad. Pero, al cabo de unos segundos le puso una pistola en el cuello y la hizo subir al auto.

Enseguida, la muchacha trató de memorizar todo lo que veía a su alrededor incluso el número del contenedor en el que la obligó a meterse.

Sin embargo, la situación cada vez se iba complicando, el secuestrador le amordazó la boca, le colocó esposas y al llegar a su departamento la agredió sexualmente y amenazó de muerte.

Lee también: Mujer fingió su secuestro para regresar con su ex









Plan de escape

La secuestrada pensó que solo debía esperar un momento de descuido de su captor para escapar y denunciarlo.

“Decidí que nunca sería la chica que fue violada, que no estaba dispuesta a dejar que este hombre decidiera mi destino. Seguí manteniendo la calma y reuniendo información sobre mi captor” señaló Robinson quien también fue dopada.

Cuando despertó y vio el hombre durmiendo, logró zafarse de las esposas y corrió sin parar hasta que encontró a un alguacil que finalmente la puso a buen resguardo. En todo ese tiempo habían pasado 18 horas.

“Usé mis dientes para aflojar el cierre de rosca del clip y deslicé las esposas fuera del cierre. Luego, deslicé mis manos por mi cuerpo hasta mi pierna y desconecté el mosquetón del reposapiernas (…) me deslicé fuera de la cama. Llevaba su camisa puesta, me puse los pantalones cortos que estaban en la sala vi que la puerta principal estaba cerrada con llave, pero que el contenedor donde me transportó estaba sentado frente a la puerta. Lo moví y abrí la puerta”, detalló.

La joven le entregó a la policía toda la información que recabó como nombres de médicos que había visto en recetas de la casa, la descripción del departamento, etc. Con estos datos la policía descubrió que el nombre de su captor era Richard Marc Evonitz, un prófugo de la justicia. En su departamento se halló recortes de periódicos de asesinatos sin resolver de niñas desde 1990.

Lee también: Abuelita de 74 años asesina a ladrón que intentaba robarle a su esposo

Los agentes policiales armaron un operativo para atraparlo, pero durante la persecución el asesino chocó su auto y falleció.