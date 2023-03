¡Quedó fascinado! Kyuhyun de Super Junior probó la comida peruana y quedó maravillado: “Es riquísima”

La gastronomía peruana sigue ganando amantes en todo el mundo. Esta vez fue el reconocido cantante coreano Cho Kyuhyun, quien acudió al restaurante ‘Tanta’ de Gastón Acurio para degustar los mejores platillos peruanos.

Quedó encantado

Un usuario de YouTube (규티비 KYUHYUN) mostró cómo acudió a uno de los restaurantes más populares del país para probar por primera vez los platos tradicionales del país. El cantante de k-pop degustó anticuchos, ají de gallina, aeropuerto de quinua, Inka Kola y pisco sour.

Cho Kyuhyun elogió todos los platillos, pero el aeropuerto de quinua se ganó su corazón. "Me preguntaba por qué la quinua era tan rica, debe ser porque estoy en su lugar original. Nunca probé una quinua tan rica como esta. Es riquísima", sostuvo el kpoper.

Degustación viral

El video, publicado hace solo un día, se hizo viral de manera inmediata en YouTube. Actualmente ostenta más de 40 mil reproducciones, además de contar con 9 mil me gustas y más de mil comentarios.

“Este chico es super sencillo y super natural. Me agrada su simpatía y humildad”, “Cuando dijo ‘esto es Perú’ me dio tanta felicidad. Me gustaría que haga un blog probando más platos y postres peruanos”, “Mi momento favorito es verlo sorprendido por la comida”, “La comida peruana es deliciosa”, fueron algunos de los miles de comentarios del video.