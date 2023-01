La inocente respuesta de un niño al preguntarle qué era lo que decía el arete de una vaca: "¿El precio?"

La respuesta de un niño, luego de que un guía de una granja le preguntara qué era lo que tenía una vaca en su oreja, se hizo viral en las redes sociales.

Y es que la respuesta no solo hizo reír a todos los presentes, sino también a todos los internautas (no por ello tiene más de 3.2 millones de reproducciones).

Pero, ¿qué dijo?

La respuesta del pequeño

Ricardo Morales (@ricardomorales119) salió junto con su hijo a dar un paseo dentro de las instalaciones de una granja. El pequeño, entusiasmado, se unió a un grupo de niños para conocer a los animalitos que hay en el lugar.

Pero, en la primera parada, sucedió el hecho viral. Cuando vas a ver a las vacas, el guía les pregunta a los niños qué es lo que tienen las vacas en sus orejas.

Al principio, hubo un breve silencio, hasta que el hijo de Ricardo habló. "El precio", dijo el pequeño.

La respuesta desató la risa entre los presentes, incluido los adultos que acompañaron a los menores.

"Me hizo el día este nene", "No encuentro fallas a su lógica", "Pensó que andaba en el super", "Igual con los datos que tienen en el arete, igual se determina el precio", son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación. El clip logró conseguir 3.2 millones de reproducciones y 232.5 mil 'me gusta'.