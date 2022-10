Ladrón se escondió en congeladora, pero vendieron el producto y lo llevaron a otro lado

¡Malas decisiones! Un ladrón, en su afán de no ser atrapado, se escondió en un congelador. Sin embargo, el artefacto fue vendido y lo llevaron a otro lugar. La historia se hizo viral en las redes sociales y generó cientos de comentarios.

La acción del ladrón le salió muy cara

El video fue capturado por una cámara de vigilancia de un local comercial. Las imágenes muestran a vendedor sentado en su escritorio de lo más tranquilo cuando, de pronto, aparece una persona con una actitud muy sospechosa.

Entonces, el hombre decide irse a otro lugar y deja sola la habitación donde se encontraba. Esto fue aprovechado por el ladrón, quien decidió esconderse en una congeladora.

Sin embargo, minutos después, aparece el vendedor junto con su ayudante y ambos deciden cargan el congelador.

El destino del ladrón es desconocido

En el video también se muestra el instante en ambos vendedores mueven dicho artefacto y lo comienzan a envolver. Al parecer, había sido vendido y tenía que ser embalado para poder llevarlo a otro lugar.

Hasta el momento, no se sabe qué pasó después con el ladrón ni que rumbo tomó. Un usuario comentó que probablemente su destino sea Madagascar, pero a modo de broma. Por otro lado, un usuario no aguantó la risa. Lo que si es cierto es que fue una decisión que no volverá a tomar en su 'vida criminal'.