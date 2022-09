La historia japonesa de Hachiko, el perro que esperó por años a su dueño fallecido en los exteriores de una estación del tren ha cobrado vida en nuestro país. Se trata de ‘Lalo’, un can de raza pitbull que no se despega de los exteriores del hospital Luis Negreiros en el Callao.

Lamentablemente, el dueño de ‘Lalo’ falleció hace tres meses y desde entonces algunas personas han querido adoptar al can, pero sus esfuerzos son en vano, ya que este mantiene viva la esperanza de volver a ver a su dueño.

La triste historia de ‘Lalo’

‘Lalo’ no entiende razones y cree que, así como una vez vio a su dueño ingresar al hospital, pronto saldrá. Los comerciantes de las afueras del hospital Luis Negreiros contaron que su fiel amigo murió y desde entonces nadie ha ido a ver al can quien ya lleva tres meses en la calle. Hay días que pasa horas y horas pegado a la puerta con un semblante entristecido.

Conmovidos por la tierna historia, los emprendedores han decidido alimentar diariamente al pitbull quien incluso ya tiene una casita con su nombre. Según detallaron, el ‘Peludo’ es un poco juguetón y ha roto varios carteles de los candidatos a la alcaldía.

Piden a familia hacerse cargo del can

De momento no se sabe qué pasó con el resto de los familiares del ‘Hachicko peruano’. Los comerciantes han pedido a varios medios de comunicación que si la familia del señor fallecido llega a ver el video regresan al nosocomio por el can ya que este no se deja adoptar por ningún desconocido.

Al parecer algunas personas e incluso albergues han querido llevárselo, pero no se acostumbra y termina regresando.

Sin duda la historia es similar a la de ‘Hachiko’ y deja en evidencia una vez más que los animales tienen sentimientos tan parecidos a los seres humanos.