¡Llena de lujos! Mujer revela que su esposo árabe la mantiene y gasta 140 mil dólares al mes en ella: “Yo también quiero”

Los jeques árabes se han vuelto muy populares a nivel mundial durante los últimos años. Una gran muestra de ello se ha evidenciado en un reciente video de YouTube. Una influencer mostró todos los lujos que disfruta gracias a las millonarias riquezas que tiene su esposo árabe. La historia no tardó en hacerse viral en redes sociales.



Lujos que dan gusto

Mediante su cuenta de TikTok, la mujer se animó a mostrar cada regalo otorgado por su esposo Jamal, quien es un jeque millonario de origen saudí. La lista estaba conformada por un coche de alta gama de 100 mil dólares, artículos de lujo valorizados en 5 mil dólares. Además, contaba con un poni de 20 mil dólares, un viaje de 10 mil dólares, una cena lujosa de 4 mil dólares y un set de maquillaje de 1.500 dólares.

Pese a los impresionantes regalos, la joven tiktoker aseguró que esto es un ‘sencillo’ para su esposo, quien ostenta un millonario patrimonio en la ciudad de Dubái.

El que no puede, que aplauda

De acuerdo a las imágenes, la muchacha les mostró a sus seguidores todas las comodidades que disfruta en tierras árabes. Asimismo, detalló que no tiene trabajo y es completamente mantenida por su marido.

Para miles de personas, el Medio Oriente se ha convertido en un lugar con una lujosa calidad de vida, ya que ostenta poderosas economías.

Tras presenciar la sorprendente vida de la joven, miles de usuarios no dejaron pasar la oportunidad para postear sus respectivos comentarios. “El que no puede, que aplauda”, “Que deprimente, solo eres una chica material”, “Yo también quiero un esposo así”, “Asu, no me imagino que debes hacer para tener todo eso”, “Cuánto dinero, siento que jamás lograré tener esos lujos pese a mi trabajo”, fueron algunas de las reacciones más curiosas de la publicación.