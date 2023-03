Lluvias en Lima: Hombre es aplaudido por salvar a perritos de la corriente

Alrededor de 27 quebradas se han activado en la capital peruana, según Senamhi. Esto ha hecho que cientos de limeños se den la mano ante la peligrosa situación, tal como un hombre que fue elogiado en las redes por rescatar a dos perritos de la corriente.



Héroe rescata a dos perritos del huaico

Julio Caute (@juliocaute), un usuario de TikTok, mostró una heroica acción en redes sociales. Se trata de un hombre que utilizando una escalera rescató a dos perritos quienes estaban a orillas de la corriente.

En el clip, el hombre baja hacia las orillas del rio para salvar a dos canes que se encontraban refugiándose en medio de las piedras. Todo ello pasó ante las miradas de los lugareños, quienes animaron al hombre por tan noble labor.

Viralización en redes sociales

El video de título: "Salvando vidas Caninas", se hizo viral en la plataforma china, llegando a obtener más de 2 millones de visualizaciones y cientos de elogios de parte de los internautas.

"El segundo perrito, ¡yo también quiero que me salves!", "Gracias Dios, hay gente buena aún por el mundo. Gracias, Amén", "Estos humanos valen mi corazón", "Ya tienes un espacio en el cielo" fueron algunas de las reacciones.





Perrito se salva del huaico subiendo por las rocas

Un usuario de TikTok (@darkosvictoria) compartió un tierno clip en redes sociales. El video mostró la destreza de un cachorro al subir por una montaña de rocas para salvarse del huaico.

En el clip se pueden escuchar las reacciones de las personas en puente Manchay, quienes se asombraron por la habilidad del can. "Oye mira, cómo sube el perro".

El material no tardó en hacerse viral en redes donde obtuvo casi 450 mil visualizaciones. Sin embargo, terminó recibiendo críticas por no ayudar al can.

"¿Y por qué ch**a no lo ayudan?", "¿No lo podían ayudar?¿Qué pasaba si se caía?", "Nadie se acercó a salvarlo", "Para grabar son número uno, ah pero para ayudar la cosa cambia" fueron algunos comentarios.