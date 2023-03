¡Qué bonito amor! Joven visitó a su enamorado enfermo en plena lluvia torrencial en Trujillo: “Ella es la elegida”

Un tierno y romántico gesto se ha convertido en un boom en las redes sociales. Una joven trujillana, pese a las fuertes lluvias, no dudó en visitar a su enamorado debido a que se sentía un poco mal. La acción de la muchacha fue aplaudida y muy elogiada en TikTok.

¡Eso es amor!

Mario Alegre (@marioalegre2), un usuario de la plataforma china, publicó un video donde se ve a su enamorada visitarlo pese a las fuertes lluvias que azotan Trujillo. El muchacho le había mencionado a su novia que se sentía mal, por ende, la joven no dudó en acudir a su casa.

Lee también: Joven realiza "tesis" para pedirle a una muchacha que sea su enamorada: “Es un profesional del amor”

En el clip se puede apreciar a la muchacha llegar al hogar de su novio empapada, pero feliz por verlo. El joven grabó el tierno momento y lo subió a la plataforma china con la descripción: “¿Entonces esto es amor?”

La joven fue muy elogiada

El video, el cual fue publicado hace unos días, se convirtió inmediatamente en tendencia en TikTok. Actualmente, cuenta con más de siete millones de visualizaciones, un millón de me gustas y más de 15 mil comentarios.

“Tú no tienes una novia, tú tienes al más puro y sincero amor”, “Ojalá sea mutuo”, “Hermano, ella es la elegida”, “Valórala mucho amigo, mi ex también era así y la perdí”, “Cuídala, no cualquier mujer haría estos actos. Bendiciones”, “Entonces así es como se siente”, son algunos de los comentarios del video.

¡Se quieren de verdad!

En otro video publicado por la misma cuenta de TikTok, se puede apreciar el cariño que ambos se tienen. Tanto la muchacha, como el joven tienden a dedicarse videos románticos en la plataforma china.

Lee también: Novios quedan atrapados en un ascensor y se pierden la recepción de su matrimonio: "Es una señal"

En el clip muestra cómo ambos prometen pasar un 2023 juntos, pese a todas las dificultades por las que pasa el Perú. El video ha llegado a más de 290 mil reproducciones.