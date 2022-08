Joven se desmaya 10 veces al día por extraño síndrome

Existen cientos de enfermedades que pueden afectar al ser humano. Lamentablemente, muchas son poco conocidas, como la que sufre Lyndsi Johnson, una mujer de Maine (Estados Unidos), quien tiene un síndrome que no le permite estar de pie por más de tres minutos.

Los primeros síntomas

De acuerdo con la mujer de 28 años, tiene "alergia a la gravedad". Y para no sentirse enferma, debe estar sentada con las piernas cruzadas y solo levantarse para comer o ir al baño.

Según sus propias declaraciones, empezó a sentirse mal en octubre de 2015. Los primeros síntomas fueron dolores de barriga, vómitos constantes y desmayos. Incluso, llegó a desvanecerse 10 veces al día.

El extraño síndrome

Lyndsi Johnson visitó a diferentes especialistas, hasta que le diagnosticaron lo que tenía: síndrome de taquicardia postural (PoTS). Esta enfermedad causa que la frecuencia cardiaca aumente cuando la persona está sentada o de pie.

“Soy alérgica a la gravedad, suena loco, pero es verdad”, mencionó la joven. “No puedo estar de pie más de tres minutos sin sentir que me desmayo o náuseas. Me siento mucho mejor si estoy acostada. Estoy en cama todo el día, hasta 23 horas al día. Nunca pensé que a los 28 tendría que usar una silla de ducha”, mencionó. “Ya no puedo salir de mi casa. No hay cura, pero estoy muy agradecida por James y lo que tengo”.

Por el momento se encuentra tomando medicación y solo se desmaya tres veces al día. Desafortunadamente, no puede hacer mucho sola, tiene que estar al cuidado de su esposo quien se encarga de todas las tareas del hogar.