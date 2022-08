Luisito comunica explotó contra acosador que realizó tocamientos indebidos a su novia

¡No se quedó callado! Luisito Comunica salió al frente para apoyar a su novia, la influencer Arianny Tenorio, luego que esta denunciara que fue víctima de acoso callejero. Según relató la venezolana en sus redes sociales, un tipo a bordo de una moto le tocó el trasero sin su consentimiento.

Tras enterarse de la denuncia, el youtuber mexicano condenó las acciones del sujeto que atacó a su pareja. Asimismo, reveló que Tenorio se encuentra buscando las cámaras de seguridad aledañas para dar con la placa de la motocicleta y la identidad de su agresor.

“¡Qué coraje! Gente enferma. ¡Qué impotencia, qué enojo! Ya Ari tuvo la iniciativa de ir donde pasó y ver las cámaras”, señaló en las stories de su cuenta de Instagram.

En otro de sus videos, el creador de contenido lamentó la inseguridad que viven las mujeres en las calles. “Es muy feo que las mujeres tengan que andar con cuidado para salir a la tienda porque puede pasar un pervertido. Incluso, puede pasar algo mucho peor. Es algo muy triste y frustrante”, acotó.









Pareja de Luisito Comunica denunció acoso callejero

A través de su cuenta de Instagram, Arianny Tenorio, pareja de Luisito Comunica denunció que fue víctima de tocamientos indebidos.

“Hoy me tocaron sin mi consentimiento, me agarraron bien duro con deseo y me dijeron cosas morbosas, no me pienso quedar callada porque no debemos quedarnos calladas cuando pasan estas cosas”, empezó diciendo lavenezolana.

Posteriormente, relató la experiencia que vivió mientras transitaba por las calles. “Yo iba caminando a desayunar y a un hombre se le ocurre la maravillosa idea, iba en una moto, se sube a la banqueta, sigue manejando en la moto, yo volteo y pienso ‘Me va a robar’. (Sin embargo), el hombre me agarró la nalga con aquel deseo, que asco, que cochino se sintió. De verdad que me sentí indignada y todavía (dice) ‘Ah, que rico, que no sé qué’ con esa voz (en susurro), o sea no, ‘¿Por qué lo haces?’ traté de aventarle un golpe y le dije ‘Pero ¿qué te pasa?’ ¿Y el hombre qué hizo?, siguió manejando de lo más tranquilo, lento, la gente alrededor nadie vio, nadie dijo nada”, contó indignada.