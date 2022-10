Madre deja su trabajo para unirse a Onlyfans con su hija

En la actualidad, OnlyFans se ha convertido en una de las plataformas para adultos más populares. Los usuarios han encontrado en la página una forma muy efectiva de ganar dinero. Como es el caso de una madre que se hizo viral por abrir su cuenta, siguiendo los pasos de su hija.

Madre sigue a su hija y se abre cuenta en OnlyFans

Algo que llamó mucho la atención fue la razón por la que la mujer decidió abrir una cuenta y unirse a la tendencia de crear contenido para mayores a cambio de dinero.

Todo empezó cuando Tiahnee, una joven de 18 años creó la cuenta para compartir fotos y videos. Su contenido fue bien aceptado y empezó a ganar muchos suscriptores, y por supuesto, hizo dinero en poco tiempo.

Al darse cuenta del éxito de su hija, Evie decidió renunciar a su trabajo de tiempo completo y se creó su propia cuenta para generar ingresos. Incluso, invitó a su hija a crear contenido juntas y compartir los ingresos para su hogar.

Aunque la madre nunca estuvo en contra de que su hija hiciera este tipo de contenido, tuvo sus dudas antes de animarse y abrir su propia cuenta. Actualmente, ambas mujeres son muy populares en OnlyFans.

Se defiende de las críticas

Algunos usuarios en las redes sociales no dudaron en criticar a la madre por no controlar a su hija y apoyarla, mientras otros le mostraron su apoyo, pues consideran que también se trata de un trabajo digno, como cualquier otro.

“La gente puede juzgarme, pero definitivamente he enseñado bien a mis hijas. Ella no está siguiendo mis pasos, yo estoy siguiendo los suyos. He educado a mis hijos y estoy a una edad en la que ahora me estoy centrando al 100% en mí y en los niños. Nunca he sido alguien que salga de fiesta o los deje solos. En realidad, soy una muy buena madre, estoy aquí al final de todos los días besándolos y diciendo buenas noches”, concluyó Evie.