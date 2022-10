Fiorella Retiz descarta ingresar a OnlyFans: "Soy bien rochosa"

Fiorella Retiz fue noticia en los últimos días al dejar entrever que ingresaría a la red social OnlyFans. Sin embargo, en una última historia publicada en Instagram, la exconductora negó rotundamente que vaya a tomar dicha decisión.

No voy a tener Only”, escribió en un primer momento la periodista. “Es decir, me tomo fotos en la playa, artísticas o por trabajo modelando algo, etc. Pero a que salga, así como Dios me trajo al mundo y que se vea todo. Nooo imposible”, complementó Fiorella Retiz.

A pesar de ello, dijo respetar a las personas que sí están en la red social. “Respeto mucho a las chicas que lo hacen, pero yo soy bien rochosa, aunque no parezca”, finalizó Fiorella Retiz.

A la mujer no se le perdona nada

Semanas atrás, la exreportera se pronunció por primera vez sobre el escándalo que protagonizó tras ser ampayada por Aldo Miyashiro. En una entrevista para Enchelados, indicó que vivimos en un país machista donde al hombre se le perdona todo y a la mujer nada.

“Lastimosamente, vivimos en un país machista donde a la mujer no se le puede perdonar nada, a los hombres sí (…) Tú puedes entregar todo en la chamba, puedes haber pasado un mal momento (…) No he experimentado ese trato igualitario, por tener ovarios tengo que trabajar 5 veces más para que me den más lugar”, argumentó Fiorella Retiz.