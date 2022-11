Mamá enfurece con su hija por perder su táper de comida y se hace viral en las redes sociales [VIDEO]

Las madres latinas son únicas y cada una es especial a su manera; sin embargo, comparten costumbres similares a la hora de reprender a sus hijos.

Mamá argentina enloquece tras perder un tupper

Tal es el caso de una madre argentina, que se hizo viral en Tiktok por su forma particular de regañar a su hija luego de que perdiera uno de sus preciados tápers de comida.

Con el título "Con el táper no", Laila le explica a su madre que perdió uno de sus tápers. Inmediatamente, la madre comienza a reclamarle. "Larisa, ¿guardaste el táper?". "No, mamá", responde. "¿Dónde está la base?", pregunta la madre indignada antes de comenzar a alzar la voz y reclamarle de forma alterada a su hija.

No contenta con ello, le contó la situación a su otra hija, indicándole que para ella era indignante que solo contara con una parte del táper y no el objeto completo.

Luego de andar por la cocina, encontró la otra parte del objeto. "Te salvaste, b*luda" mientras abraza el plástico.

Usuarios cuentan anécdotas de sus madres

Miles de usuarios contaron a modo de anécdota, algunas experiencias vividas con sus madres, dejando en cuenta que el amor que sienten las señoras por los artículos de cocina.

"jajajajajajajajjajaja es igual que mi vieja, primero empieza con q alguien le robo, después que me lo lleve yo, hasta q aparece en su cocina jajajjaja", "Mi mamá renunció a su parte de la herencia de mi papá y me la dio completa: 12.6 millones de dólares. Lo hizo con un inmenso amor, pero sí pierdo...un tupper o una olla, se me viene la noche, es el apocalípsis y mi cabeza rueda." fueron algunas de las anécdotas.