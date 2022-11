Mamá prepara fiestón por el cumpleaños de su hija, pero nadie asiste [VIDEO]

Las primeras celebraciones de cumpleaños son uno de los momentos más recordados por niños y padres; sin embargo, una familia se llevó un mal recuerdo.

Una mamá decidió grabar cómo su hija celebraba sola su cumpleaños, pues ningún amigo llegó a la fiesta.

Mamá al ver a su hija sola “Me rompe el corazón”

Una mamá, identificada como breannamstrong en TikTok, asistió al lugar del evento junto con su hija para celebrar su fiesta de cumpleaños número 3. Sin embargo, conforme pasaban las horas, la señora se sorprendió al ver que ninguno de los amigos de su pequeña llegaba al sitio indicado.

Finalmente, a pesar de tener mesas listas, la torta preparada y pizza para invitar, la madre decidió retirarse del lugar con su hija, quien fue la única que comió un poco de la comida, la cual fue tirada en la basura según muestran las imágenes.

La mamá no dudó en escribir lo que sentía en el vídeo de TikTok, destacando que le rompía el corazón ver cómo su hija celebraba sola su cumpleaños, además que el tiempo que invirtió para recibir a los invitados fue en vano ya que ninguno llegó: “Me rompe el corazón… ni uno sólo de sus amigos apareció. Dinero y tiempo desperdiciados. Me rompe el corazón de mamá. Literalmente voy a ir a casa y acurrucarme”.

Asimismo, destacó que le hubiera gustado que este vídeo sea alguna broma, pero fue algo que en realidad pasó: “Desearía estar inventando esto”.

Usuarios consuelan a madre en sus redes

Rápidamente, el vídeo se hizo viral alcanzando más de 170 mil reacciones y 13 mil likes. Los usuarios no dudaron en mostrar su apoyo a la mamá por medio de comentarios: “no importa que no hayan ido a tu fiesta, al rededor del mundo estamos con vos cuenta con nosotros”; “Esta es una regla en mi casa. Si nos invitan, ¡NOS VAMOS! Hemos sido los únicos que se presentan. Que triste que esto pase lo siento mucho”; “Chico, nunca he tenido una situación como esta, así que no puedo imaginar el dolor... terrible”.