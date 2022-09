Mandó a su esposo a comprar verduras y terminó comprando el álbum del Mundial

La fiebre del Mundial Qatar 2022 se siente cada vez más cerca y todos quieren tener el álbum. Pero, las ansias son tantas que algunos se olvidan de sus responsabilidades.

Eso le pasó a un hombre en Argentina, quien fue al mercado a comprar algunas verduras y terminó adquiriendo el álbum del Mundial. La historia se hizo viral en las redes sociales.

Se olvidó de comprar las verduras

La usuaria Yael Romero compartió el momento cuando le dice a su pareja que vaya al mercado a comprar algunas verduras. Pero grande su sorpresa cuando su esposo Alberto llegó con el Álbum Panini Qatar 2022.

En las imágenes se puede apreciar como la mujer graba la llegada de su esposo. “Alberto, ¿Y las verduras? Era papa, cebolla, banana”, dijo la argentina empezabd el video. El hombre no pudo evitar reír al verse atrapado. “¿Cuántos años tenés, Alberto? 38 años”, siguió regañando a su esposo.

Cuando le preguntó si era lo único que traía, Alberto aclaró que también consiguió las figuritas para llenar el álbum. “Pasa que cuando era chico no me alcanzaba para comprar, pero ahora tengo plata y me puedo comprar”, respondió Alberto.

Recibió el respaldo de los usuarios

El clip -rápidamente- se convirtió en viral y en solo una semana llegó a los 3.2 millones de reproducciones, 518.8 mil me gustas y 6.500 comentarios.

Los usuarios de TikTok manifestaron su respaldo a Alberto asegurando que ellos también habrían hecho lo mismo. “Se lo merece”, “Alberto decidió ser feliz”, “El brillo en sus ojos dice todo” y “Perfecto, grande Alberto, se lo merece”, se pudo leer en la caja de comentarios.