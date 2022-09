Mexicano rescata animales vestido de superhéroe

El superhéroe Zadrigman se hizo viral en TikTok debido a su valeroso trabajo rescatando y cuidando animales en Morelia, México. Enfundado en su traje de héroe, el joven de 25 años se dedica a luchar por los derechos de los animales y concientizar a los más jóvenes, en memoria de su gran amigo Duke.



El trabajo de Zadrigman

Un joven mexicano, que prefiere esconder su identidad, trabaja desde hace varios años en el rescate de animales en peligro para generar conciencia sobre su protección.

Zadrigman rescata a los perros y gatos abandonados, promueve la adopción y realiza colectas para pagar los gastos médicos y comida de los animales que cuida. Asimismo, suele apoyar las iniciativas para proteger a los animales del maltrato.

En una entrevista para el medio Milenio, el superhéroe contó que empezó haciendo trabajos sociales sin el traje, pero no fue hasta el año pasado que decidió utilizar un traje para poder llamar la atención de los transeúntes en Morelia. Esta técnica le sirvió, pues no solo la gente se detenía a tomarse fotos con él, sino que también lo hicieron viral en las redes sociales.

Gracias a esta estrategia, pudo llegar a muchas más personas y logró dar una charla sobre los derechos y la protección de los animales en las escuelas. Hasta el momento, el joven de 25 años ha salvado a 60 animales en peligro.

A través de su cuenta de TikTok, el joven respondió que su labor no es fácil y ha sido atacado por detractores.

“Les contaré algo, he visto varios animalitos que me han destrozado el alma, he escuchado cosas que me han matado por dentro. He visto como desconfiaron de mí cuando más leal he sido e inventan chismes para desprestigiar lo que hago, pero aquí estoy de pie, con ganas de amar y brindar mi apoyo”, escribió Zadrigman.

Zadrigman y su amigo Duke

Zadrigman empezó su labor a los 21 años junto a su amigo Duke, quien falleció al poco tiempo. Sin embargo, el joven le hizo una promesa a su pequeño amigo y siguió ayudando a los animales. Según sus palabras, utiliza el disfraz por “todos los animalitos que han fallecido”.

Su trabajo lo ha llevado a presentarse en foros como el de Protección Animal de Tlalpujahua, Los sueños se pueden cumplir' de la Universidad Anáhuac y en la Concientización de la tenencia de perros y patos en Michoacán.