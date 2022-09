Modelo de 65 años rompe los prejuicios y brilla en las pasarelas del mundo

A pesar de que la sociedad esté llena de prejuicios, las “reglas” no siempre deben cumplirse. Y eso lo sabe perfectamente Yazemeenah Rossi, modelo francesa de 65 años que viene conquistando las pasarelas del mundo.

El caso de Yazemeenah ha llamado la atención de muchos ya que, sin importar los prejuicios interpuestos por la sociedad, ha decidido conquistar el mundo de la moda. Asimismo, ha inspirado a muchas mujeres para que puedan salir de los moldes impuestos.

La carrera de Rossi comenzó cuando tenía 28 años, mientras que la mayoría suele hacerlo a los 20. Sin embargo, la francesa alcanzó la cima a los 40 y aún puede presumir prendas de exclusivos diseñadores como Thierry Mugler, Christian Lacroix y Saint Laurent.

Cabe resaltar que la modelo ha confesado no haberse hecho ningún tipo de cirugía estética, ya que no lo siente algo necesario. “Nunca me he operado. Me encuentro y me veo bien así que no veo la necesidad de operarme”, indica.

Para Yazemeenah las barreras están para romperse

La francesa reveló que la edad no es algo que verdaderamente le importe, ni tampoco los cambios físicos sufridos, puesto que su nivel espiritual se mantiene bien equilibrada. “La edad es una actitud para mí. Si uno tiene contacto con su niño interior y continúa siendo curioso con la vida, obtendrá automáticamente nueva energía”, sostiene.

Su imponente belleza ha logrado conquistar a más de 334 mil seguidores en redes sociales gracias a la seguridad que muestra en sí misma. “Mi objetivo es inspirar a otras mujeres y hombres a ser ellos mismos y conseguirlo para mí es maravilloso. Esa es la mejor parte del modelaje”, confesó.