Modelo se 'cansa de ser bonita' y se tatúa y coloca un piercing [VIDEO]

Un modelo de California se hizo viral en Tiktok luego de que contará que se realizó tatuajes porque estaba cansada de ser bonita. La joven que se encuentra en Estados Unidos relató a sus seguidores que ser bonita tiene sus desventajas.

"Ser bonita es muy difícil"

Emily Adonna, mediante su cuenta de Tiktok, contó en varios videos que se colocó un piercing en la nariz y se hizo tatuajes en las manos porque estaba cansada de ser bonita. “Ser bonita es muy difícil”, publicó la modelo.

“Estoy completamente preparada para que TikTok me odie. Puedo verlo ahora. Ser bonita es muy difícil”; “Nunca he estado en un trabajo en el que no me hayan acosado. Rara vez he estado en situaciones sociales en las que no me hayan acosado”, relató la joven.

Le es difícil caminar por las calles

Emily Adonna continuó con su explicación resaltando que las personas en las calles no suelen aceptar un no como respuesta, ya que la quieren poseer como un objeto “La gente no pregunta antes de tocarme en público, me agarran regularmente”, precisó.

Según lo que narra la modelo, una vez tuvo que ser rechazada de un trabajo, porque consideraron que era demasiado joven y hermosa, además que podría distraer a los otros trabajadores de la empresa.

Los tatuajes y piercing destruyen la belleza

Estos fueron los motivos que llevo a Emily a tatuarse las manos y perforarse la nariz. Ella explica también que, el tatuaje y el piercing son detalles que están diseñados para destruir la belleza humana.