Mototaxista cobra 2 soles a pasajeros que desean cruzar calle inundada por el huaico: "Trabajo honrado"

Un curioso hecho se ha vuelto tendencia en TikTok. Un joven mototaxista hizo su "agosto" al cobrarle dos soles a las personas que deseaban cruzar una calle que se vio afectada por los huaicos que golpearon el país.

El clip generó una gran repercusión en la plataforma china y desató una ola de comentarios a favor y en contra.

Negocios son negocios



Un usuario de TikTok (@srflowvzl) publicó un video donde mostraba como mototaxista cobraba dos soles para trasladar a las personas de una calle a otra.

En el clip, se puede visualizar a una joven subir al mototaxi para solo cruzar la pista y no ensuciarse con las inundaciones.

El hecho generó muchas reacciones en la red social china. Actualmente, tiene más de un millón y medio de reproducciones, 2552 comentarios y más de 114 mil me gustas.

“El verdadero: aquí nomás a la vueltita”, “Eso se llama tener creatividad”, “Perú, potencia mundial”, “El que no tiene plata es porque no tiene iniciativa”, “El servicio es de pagar por no mojarse”, “Si no te quieres mojar, pues paga dos soles”, “Hay que aprovechar la ocasión”, “El viaje más largo que he visto en mi vida”, son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

Huaicos azotan a la población peruana

En otro TikTok subido por el usuario @tebasxd99, se puede apreciar la magnitud con la que el huaico ha azotado a la población.

En el clip, se puede visualizar cómo el huaico rompe las barreras puestas por los residentes de Chosica e ingresa a sus casas. El video, hasta ahora, ha alcanzado más de 60 mil reproducciones.