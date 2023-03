Mototaxista instala Wi-Fi en su vehículo y causa sensación en redes sociales: "Perú es otro level"

La creatividad de los peruanos no tiene límites, sobre todo cuando de captar clientes se trata. En esta ocasión, el ingenio de un mototaxista se hizo viral en las redes sociales al ofrecer wi-fi gratis a sus pasajeros.

Mototaxi del futuro

Gilmer (@gilmerperutiktok), un usuario de TikTok, compartió un hecho insólito. El joven decidió grabar su viaje en mototaxi para destacar el buen servicio del conductor, pues ofrecía wi-fi gratuito durante el viaje.

El hecho ocurrió en el distrito de San Juan de Lurigancho y fue publicado bajo el título: "Las motos de SJL ya están a otro nivel". En el material, se evidenció el letrero del mototaxi, el cual contenía el usuario y clave del wifi gratuito, además de conocidas soluciones de pago móvil local.

Video se hace viral en TikTok



El clip alcanzó el millón de visualizaciones en la plataforma china y obtuvo cientos de creativos comentarios, pese a que unos bromearon con lo ocurrido, otros felicitaron al ingenio del mototaxista.

"Eso para ver que celular tienes y te roben", "La gente es mal pensada, es para que el pasajero vaya entretenido", "Ahí me conecto y pongo a descargar mis videos en 4K", "También es para que no le hagan la que no tienen sencillo y tampoco datos para el Yape". fueron algunas reacciones





Mototaxistas empujan vehículos en medio de inundaciones

Las fuertes lluvias siguen causando destrozos a nivel nacional. Así lo demostró un clip grabado en Villa El Salvador, donde mototaxistas empujan sus vehículos en medio de la inundación.

Un usuario de TikTok (@quinonez_bautista_jose), subió un video criticando el sistema deficiente de drenaje en Lima sur. En el material audiovisual, se mostraba el esfuerzo de los mototaxistas para avanzar en medio del lodo sin éxito.



El hecho fue reprendido en los comentarios de la publicación, la cual alcanzó las 19 mil visualizaciones.

"Lima no esta preparada para esas lluvias, si va seguir lloviendo deberían poner drenajes en todo lima, porque eso afecta las pistas y ocasiona trafico", "Deberían ir presos los responsables", "El alcalde no sirve para nada, todo mal hecho" fueron algunos comentarios.