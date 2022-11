Mujer acompaña a su esposo a la tumba de su ex pareja: “Me duele verlo así”

La pérdida de un ser querido es un golpe muy fuerte en la vida de las personas más aún si es el amor de tu vida. Pero no solo eso, el tiempo en que se demoran en superar la muerte pueden ser muchos años, como es el caso de un ecuatoriano quien se hizo viral en las redes sociales por un lindo gesto.

Hombre se hace viral por ir a la tumba de su ex pareja

La historia se dio a conocer por la usuaria de TikTok @holaamichilus, quien a través de un video mostraba a su esposo en el cementerio visitando la tumba de su ex pareja.

Y es que lo que llamó la atención, fue que la emoción del sujeto se notaba mucho, siendo algo que a la joven le afectaba.

Es por eso, que decidió subir el video con la siguiente descripción: “Soñando con el día en que mi esposo y yo dejemos de venir a la tumba de su ex”. Dicho mensaje generó gran controversia entre los internautas, pues indicaban que su actitud era muy egoísta porque era un amor que él jamás podrá olvidar aunque ella esté presente.

Sin embargo, la intención de la esposa no era esa. Es más, tuvo que subir otro video a dicha red social para aclarar la intención de su publicación.

Salió a explicar el video

La mujer inició su relato indicando lo siguiente: “Estar en mi posición afecta un poco porque me duele verlo así como mi esposo. Yo siempre voy a estar para amarlo, cuidarlo, respetarlo, pero puse eso (la descripción) porque sentí en mi corazón, porque lo vi triste”.

Finalmente explicó que la razón de su contenido audiovisual es porque no le gusta verlo triste y no porque compitiera con su ex pareja.

“Me duele más a mí verlo así que a él estar así, creo yo. Si quisiera que suelte poco a poco, no porque me duela, compita o me sienta menos. Yo respeto todo lo que pasó en su pasado, pero sí quisiera que se sintiera un poco más fuerte. No me gusta verlo triste”, acotó.