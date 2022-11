Mujer acusa a Karely Ruiz de romper su matrimonio: "Está en la conciencia de ella" [VIDEO]

Karely Ruiz ha vuelto a ser tendencia en las redes sociales, pero no por algo que haya hecho ella, sino por la acusación de una señora quien asegura que la influencer destruyó su matrimonio de más de 20 años.

Karely Ruiz rompió matrimonio de 20 años

Un tiktoker subió un video en su red social en donde entrevistaba a una mujer quien asegura que la influencer destruyó su matrimonio. "Karely Ruiz destruyó mi matrimonio", dice tajantemente en un video viral. "Porque yo encontré sus fotografías en el teléfono de mi exesposo, porque ya nos separamos".

Al ver la sorpresa de la persona quien la entrevistaba, la señora reafirmó que lo que estaba diciendo no se trataba de una broma: "Es en serio, y yo le reclamé y él me dijo que ella era una famosa... no sé qué cosa. Nos separamos por culpa de Karely Ruiz".

De hecho, el creador de contenido quiso ahondar un poco más en el tema, por lo que le preguntó si su ahora exesposo había sostenido una conversación con Karely y la respuesta fue que solo había encontrado fotos de ella en su celular.

Asimismo, le preguntó si la modelo estaría interesada en su exmarido, por lo que la señora dejó entrever que sí: "yo creo que sí, porque escuché que le gustan mayores a ella, entonces sí se pudo fijar en mi marido".

Finalmente, dejó mensaje a Karely a quien le dijo que esta ruptura quedará en su conciencia: "20 años de matrimonio, por culpa de ella. Así que en su conciencia de ella".

El video fue viral en redes sociales

El video ha sido tendencia en TikTok en donde ha conseguido hasta el momento más de dos millones de visitas y miles de comentarios por parte de los usuarios quienes se mostraron sorprendidos ante semejante acusación