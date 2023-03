Mujer bloquea el número telefónico de su jefe para que no la llame fuera de horario laboral: “Es importante mantener esos límites”

¡Aplaudida por muchos! En ocasiones, las relaciones laborales suelen crear conflictos entre jefes y subordinados, sobre todo cuando se trata del horario laboral.

Una joven tiktoker, a través de un video publicado en las redes sociales, confesó que decidió bloquear el número telefónico de su jefe para que no la llame fuera de la jornada.

Indirecta que fue directa

Mediante una cuenta de TikTok (@wealthxlab), miles de usuarios pudieron conocer la contundente decisión que tomó una mujer para evitar que su jefe la acose fuera de horario.

La joven decidió banear su número de celular durante su descanso. Este habría sido el ultimátum luego de las constantes llamadas de su empleador.

“Bloqueé a mi jefe para que no me llame cuando no estoy trabajando. Hoy me quedé en casa porque estoy enferma, y por alguna razón creyó que podía escribirme sobre el trabajo. Por cierto, pago 45 dólares al mes para tener una línea de trabajo aparte, y mi jefe sabe que no puede llamar a mi número personal. Pero a veces lo hace, así que hoy lo bloqueé. Trucos de la vida”, mencionó la mujer.

Cabe mencionar que la joven indicó que la decisión también trataba sobre prioriza su salud mental antes que la satisfacción de su jefe.

Elogios a su decisión

La confesión de la muchacha fue difundida a través de la plataforma de TikTok. Actualmente, cuenta con casi dos millones de visualizaciones y 107 mil me gusta.

Tras presenciar el video, miles de usuarios aprovecharon para dejar sus respectivos comentarios. “No te culpo, él no es tu amigo y tú ya no estás trabajando, hay que poner límites”, “Esto es ilegal en Ontario, Canadá. No te pueden molestar si estás fuera de horario laboral”, “Chica, yo también los tengo bloqueados porque no respetan el espacio”, fueron algunas de las reacciones más llamativas.