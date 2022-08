Mujer con alopecia conmueve las redes sociales

La estadounidense Mckenna Reitz es la viva imagen de que por más difícil que pueda llegar a ser una enfermedad, siempre habrá razones por las cuales luchar y seguir mirando hacia adelante. En el 2015, fue diagnosticada con alopecia, mal autoinmune que ataca los folículos del cabello.

Según comenta, la enfermedad la "despojo de su identidad". Pero, con el pasar de los años, fue dándose cuenta del verdadero significado del amor propio. “Los últimos seis años de mi viaje por la pérdida de cabello han sido los más difíciles. Sin embargo, también los más emporedadores de mi vida. Cuando pensé que todo había terminado, abrí mis ojos y mi mentalidad, y empecé a ver a la olopecia como un regalo y una oportunidad, indicó Reitz en sus redes sociales.





Un emotivo mensaje durante la olopecia

Durante un reportaje que le realizó GMA, McKenna recordó un emotivo episodio con sus dos hijas, donde reflexionó sobre lo importante que es pedir ayuda. “Cuando estaba con mi hija de tres años en el auto, me quito la peluca que tenía puesta. Ella, al verme, me dijo: 'mamá, no veo la hora de ser adulta y quitarme el pelo también', Al analizar esta situación, me digo: 'qué les estoy enseñando a mis hijas'", comenta. Es así que Reitz decide pedir auxilio a sus familiares y personas cercanas con el único propósito de darles a sus hijas diversas formas de ver la vida.

Mckenna Reitz: la vida siempre es una lucha

La estadounidense no solo es madre de familia, sino que también es maestra y entrenadora de voleibol de Springfield (Massachusetts). Además, es considerada como una persona que crea consciencia hacia las personas que padecen la misma enfermedad.

Alopecia en Estados Unidos

De acuerdo a un estudio realizado por el Hospital Mount Sinai (Nueva York), dos de cada100 personas pierde el cabello debido a la alopecia.