Mujer confunde termómetro con una prueba de embaraza y le reclama a su novio: "¿De quién es?"

En un nuevo video viral de TikTok, una mujer pasó un vergonzoso momento al confundir una prueba de embarazo con un termómetro.

Lee también: Niño causa envidia por conducir minicamión de una marca de gasesosas

Mujer creyó que su pareja le era infiel

La usuaria @morenodii estaba segura de que su novio le era infiel luego de encontrar una prueba de embarazo escondida entre sus objetos. Así que le tomó una foto y se la envió a su pareja por WhatsApp, pidiéndole explicaciones.

“¿De quién es esa prueba de embarazo, p***”", reclamó la mujer a su novio, sin imaginar que se trataba de un malentendido, pues su pareja le explicó que -en realidad- era un termómetro.

La mujer pasó de la ira a las risas en cuestión de segundos y no tuvo otra opción más que arrepentirse de su reclamo. “Qué tóxica salí, ja, ja, ja. (...) Más te vale, pinche p***”, dijo la mujer en un mensaje de voz.

La respuesta de los usuarios

La usuaria aseguró que su confusión era válida, pues los objetos se parecían mucho. Asimismo, aseguró que lloró al pensar que su pareja le era infiel. El material compartido en un video de TikTok se volvió viral y ha conseguido más de 18.3 millones de reproducciones.

Lee también: Dejan a su amigo ebrio en su casa y quedan encerradas en edificio

Además, los usuarios no desaprovecharon la ocasión para bromear con el divertido momento. “Mi lado tóxico también vio una prueba”, “Yo queriendo chisme que ni cuenta me había dado que era un termómetro”, “Uno siempre queriendo hacer lío y no nos sale”, “Es inevitable es que se parecen”, comentaron algunos internautas.