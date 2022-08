Sonali Chandra está muy segura de su decisión. A través de un texto compartido en el portal 'Insider', la joven de 35 años afirmó que conservará su virginidad hasta el día que contraiga matrimonio. La historia se ha hecha viral en las redes sociales y ha genera diversos comentarios en los usuarios.

Las palabras de Sonali Chandra

"Tengo 35 años y sostengo mi tarjeta V (virgen) con orgullo. Necesito un anillo en mi dedo antes de perder la virginidad por mi única pareja. Estaría devastada si traicionara mis principios y tuviera una aventura de una noche", escribió la mujer en la web en mención.

"Mi madre y mi padre nunca hablaban de sexo cuando yo crecía. A mi hermana y a mí nos encantaba ver películas de Bollywood en los años 90 y principios de los 2000. Las películas no mostraban a una pareja besándose, pero a los actores se les permitía tomarse de la mano", complementó la joven oriunda de la India.

"Cuando iba a la escuela secundaria no había escotes, ni maquillaje, ni se podía socializar con chicos. Me quedé en casa para el baile de fin de curso y el último año. La única vez que me vestía era para los recitales de baile. Llevaba años bailando danza india y actuaba en los concursos de talentos del instituto. La gente se escandalizaba porque yo era la friki de la clase que llevaba gafas y tirantes", agregó.

Matrimonio arreglado

Después de terminar sus estudios en la Universidad de Rutgers, el papá de de Sonali le propuso tener un matrimonio arreglado, pero la joven se negó argumentando que ni siquiera la había dejado tener novio, pero él insistió y aseguró que conseguiría al hombre indicado para ella.

Luego de rechazar la propuesta, Sonali dio su primer beso, pero la atracción por los hombres la hacía sentir algo incómoda.

Los matrimonios arreglados suelen ser muy comunes en la India. Sin embargo, con el paso de los años, más jóvenes se han ido revelando y no han aceptado casarse por imposición.