Mujer de 21 años quedó embarazada dos veces de gemelos

A sus 22 años, Kaitlin Brooks ya es madre de cuatro hijos. La joven estadounidense estuvo embarazada de gemelos en dos oportunidades tanto a los 19 como a los 21 años.

Doblemente bendecida

La noticia de su segundo embarazo llegó cuando festejaba el primer año de sus primogénitos. Aunque quedó anonadada con la información, esto no sería lo más sorprendente, pues a las seis semanas le dijeron que nuevamente eran gemelos.

Y es que, la historia de Kaitlin Brooks de Arkansas, Estados Unidos, generó gran controversia en todo el mundo, pero lo que causa más asombro es que los médicos le confirmaron que siempre que quede en cinta será por partida doble.

“Tuve dos juegos gemelos a la edad de 21. Tuve mi primer juego a los 19, el segundo a los 21. Mi médico me dijo que cada vez que quede embarazada serán gemelos porque caen dos óvulos cada vez”, declaró a Kennedy News.

Aunque Brooks considera que sus hijos son una bendición, su fertilidad sí le causa cierto temor y es que ella asegura que siempre tomó píldoras anticonceptivas.

“Siento que lo que sucedió es un milagro porque durante mucho tiempo no pensé que podría quedar embarazada. Saber que si vuelvo a quedar embarazada volveré a tener múltiples da miedo porque no veo cómo podría hacer otra serie”, comentó.

Familia de gemelos

Cabe recalcar, que la norteamericana aseveró que en su familia si han tenido casos de gemelos, aunque ella nunca pensó que le tocaría, pues las hermanas de su bisabuela tuvieron mellizos y trillizos.

Ahora con 22 años, la muchacha piensa ligarse las trompas, pero, también, contempla la posibilidad de ser madre sustituta.

“Hay muchas mamás que no pueden serlo. He investigado eso un poco porque sería increíble. No planeo tener más hijos propios. Estoy feliz con los cuatro que tengo”, acotó.

