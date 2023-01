Mujer descubre a su esposo con otra en aeropuerto: “¿No te da vergüenza?”

Una mujer encaró a su esposo y a su amante cuando se iban de viaje. La escena fue publicada en las redes sociales y no tardó en hacerse viral.

Un nuevo video viral sobre infidelidad generó revuelo en las redes sociales.

Una furiosa mujer en Guanajuato, México, sorprendió a su esposo con su amante, cuando llegaban de viaje y armó un escándalo de grandes proporciones.

Aquí la historia completa.

La mujer golpeó a la amante de su esposo

En un clip publicado por @chismeando22 en TikTok, se puede ver como una mujer arremete contra su esposo y su amante frente a varias personas en el aeropuerto de Guanajuato.

Al parecer, la mujer ya sospechaba de la infidelidad y, para confirmarlo, decidió ir al aeropuerto para esperar a su esposo.

Lee también: Mujer pinta carro de su expareja tras ruptura sentimental:"No me abandones, Te amo"

Sin embargo, lo encontró con otra mujer y no dudó en atacarla. Además, arremetió contra su esposo quien trataba de explicar lo sucedido.

“Me vas a negar que andas con esa… Y tú, te fijas en un hombre casado ¿no te da vergüenza?”, gritó la mujer en frente de todos los presentes.

Finalmente, la esposa se retiró del lugar y el hombre ayudó a su acompañante que no dejaba de tocarse la nariz por el golpe que recibió.

La respuesta de los usuarios

El video se hizo viral en las redes sociales y alcanzó los 1.8 millones de reproducciones. De inmediato, cientos de usuarios comentaron sobre lo sucedido y no dudaron en criticar al hombre y su amante.

Lee también: Joven pasea a un cuy en centro comercial y causa gran asombro entre los internautas

“Bonito recuerdo les quedará del viaje”, “Que bueno, que bien por la esposa”, “Por un hombre que no vale la pena”, “Yo lo dejo igual, pero no me quito el gusto de mechonearlos”, “Si él se quedó a lado de ella, debe ser por algo”, “Excelente reacción”, comentaron algunos usuarios.